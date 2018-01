Postkontori teenindaja küsis postiindeksi ütlemise eest tasu

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv ütles, et kui tegu oli erakliendiga, mida kirjeldatu põhjal võib eeldada, kuna uuriti oma koduaadressi sihtnumbrit, siis on kahjuks tegemist teenindajapoolse eksimusega.

Kaiv lisas, et teenindaja segadus oli tingitud sellest, et ärikirjateenuse puhul on tõesti puuduva sihtnumbri lisamine või parandamine tasuline ärikliendi lisateenus.