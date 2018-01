Rahvusvahelisel õppusel osalevas Eesti päästemeeskonna rühmas on kaks läänevirulast

Meeskonna Estonian Urban Search And Rescue (EST-USAR) eesmärk on varingupäästevõimekuse hoidmine ja arendamine, selleks et olla parimas võimalikus valmisolekus riigisiseselt reageerida varingupääste võimekusega ja anda parimat võimalikku rahvusvahelist otsingu- ja päästeabi varingute korral.

Päästeameti koostöönõuniku Priit Laose sõnul asub Taanis Tinglevis üks Euroopa parimaid varingupääste harjutusväljakuid ja meeskonnale EST-USAR on see hea võimalus harjutada kodustest erinevates tingimustes. “Õppus ModEX on suurepärane võimalus teha läbi kogu missioonile mineku protseduur ning olla seeläbi paremini valmis ka reaalseks tööks katastroofipiirkonnas,” rääkis Laos. “Näiteks näeb seekordse õppuse legend ette ühes väljamõeldud riigis toimunud maavärina ja sellega seotud üleujutused. Kannatada on saanud ja peavarjuta jäänud palju inimesi.“

Veerand rühma EST-USAR koosseisust on oma esimesel õppusel. 41-liikmelisse meeskonda kuuluvad varingupäästjad, meedikud, logistikud, juhtimiskomponent, insener ja koerajuhid. Lisaks on meeskonna koosseisus kaks otsingukoera. Õppusel Taanis on meeskonna juht Toomas Kääparin päästeametist.