Jahimehed said hundilube juurde

Hundi ohjamisala on maaala, mis hõlmab üht või enamat jahipiirkonda ning mille piires määratletakse huntide küttimist, hooldamist jms. See ei järgi administratiivseid piire, vaid ulukite elupaiku.

Sel jahihooajal on kütitud huntidest 10 olnud haigestunud kärntõppe. Haigus on tuvastatud Viljandi-, Lääne-Viru-, Saare- ja Järvamaal kütitud isenditelt.

Kärntõbi on huntide puhul järjest suurem probleem. Kui aastatel 2011–2015 võis kärntõve levikus hundi populatsioonis märgata tsüklilisust, siis 2016. aastast on see olnud kõrge. Ligi 30% kütitud huntidest olid kärntõve tunnustega ja see on läbi aastate kõige kõrgem näitaja.