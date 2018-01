Fotod: suusahunt valiti parteijuhiks

Ainsana kandideerinud Raudsepp sidus pärast seda, kui selgus, et pälvis erakonnakaaslaste üksmeelse toetuse, võidu tähistamiseks kikilipsu ette ja siirdus kõnet pidama.

Erakonna esimeheks valitud Pavo Raudsepp ütles, et peamisteks väärtusteks, mida ta tahab erakonna juhina kanda, on eesti rahva ja keele püsima jäämine.

"Ja et meil ning meie lastel oleks normaalne elukeskkond," sõnas ta ning lisas, et elu on ka väljaspool Tallinna.

Raudsepp leidis, et RÜE peab erakonnana rohkem pildile pääsema. "Kui meist ei kirjutata ega räägita, on jama. Kui öeldakse, et Raudsepp on mõttetu mees või RÜE on mõttetu erakond, on juba hästi," rääkis ta.

RÜE liikmeskond on kriitilise piiri lähedal. Ametlikult on erakonnas 524 liiget, kellest võttis üldkogust, kus uus esimees valiti, osa vaid 17.

"Peame oma inimesi erakonnas hoidma ja püüdma liikmeskonda suurendada," lausus RÜE uus esimees. Ta lisas, et väga suur probleem see olla ei tohiks, sest neli aastat on erakonnana vastu peetud ning need, kes on lahkuda soovinud, on juba läinud.

Äriregistrist kustutatakse erakond juhul, kui selle liikmete arv langeb alla 500.

RÜE peamise ambitsioonina näeb Raudsepp riigikogusse pääsemist. Eelmistel riigikogu valimistel jäi RÜE toetus alla ühe protsendi, hääli saadi 2289.

"Me peame riigikogusse pääsema, tegelikult on sinna saada oluliselt lihtsam kui olümpiamängudele," ütles endine tippsuusataja.

Raudsepp esindas Eestit 2002. aastal Salt Lake City taliolümpiamängudel, kus saavutas suusasprindis 34. ja 30 kilomeetri ühisstardiga vabatehnikasõidus 60. koha.

Poliitikas on ta osalenud Tamsalu vallavolikogu liikmena.

Raudsepal on küttepuude müügiga tegelev firma P.Õ.M.M., lisaks on ta tuntud pillimehe ja meelelahutajana.

RÜE juhtimisest taandunud Kristiina Ojuland ütles, et poliitikast ta ei taandu ning jääb kindlasti erakonna juhatusse.

"Pavo Raudsepp on inimene päriselust. Mitte vana poliitik, vaid mees kahe jalaga maa peal, ja just selliseid inimesi ongi Eesti poliitikasse vaja," lausus Ojuland.

Pavo Raudsepp aga sõnas, et seni, kuni Eesti riiki juhivad mehed, kelle kõrvade laius on suurem õlgade laiusest, ei muutu midagi. "Nad on nõrgukesed - pole sporti teinud, pole sõjaväes käinud. Nende õlad lihtsalt ei kanna koormat," selgitas ta.