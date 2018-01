Tamsalu suusamees stardib juunioride MM-il

Esimese võistlusprogrammi kuuluv distantsiga tehakse algust meie aja järgi pühapäeva hommikul kell 9.30, kui kavas on sprindi kvalifikatsioonisõidud. Finaalid algavad kell 11.30.

Stardiprotokolli on kantud 98 sportlast, Tamsalu AO suusaklubi esindaja Martin Himma läheb ajasõidus rajale 81. startijana. "Sprindis pidi kerge rada olema, mis mulle väga ei sobi. Muud ei tea,“ lausus Himma paar päeva tagasi. "Väga palju lund on ja paljud teed võistluspaika on liigse lume tõttu kinni."