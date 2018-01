Adven ehitab Kundassse ligi 1,3 miljonit eurot maksva biokütuse katlamaja

“Täna näeme selgelt, et biokütus on paljudele piirkondadele võimalikest valikutest parim, kuna see on kohalik eestimaine kütus, mille põletamisega kaasnev mõju keskkonnale on väike,” selgitas Tiit. “Kuna biokütuse hind ei sõltu muutlikust naftahinnast ja sellele ei rakendu aktsiise, on biokütusest toodetud energia tarbijatele pikaajaliselt stabiilse ja soodsa hinnaga.” Tiidu sõnul plaanib ettevõte viia lähimate aastate jooksul üle biokütusele kõik oma suuremad kaugküttepiirkonnad, kus on seni saadud soojust maagaasist - kokku ulatuvad need investeeringud 8 miljoni euroni.