Lääne-Virumaal tabati seitse illegaalset töötajat

Ida prefektuuri piirivalvebüroo piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Andreas Kliimant sõnas, et enne välismaalasega töölepingu sõlmimist on tööandjal kohustus kontrollida, et tööle asuval inimesel oleks Eestis viibimiseks ja töötamiseks õiguslik alus. “Vastavalt välismaalaste seadusele võib Eestis töötada välismaalane, kellel on seaduslik alus Eestis ajutiseks viibimiseks ja kelle töötamine on enne tööle asumist registreeritud politsei- ja piirivalveametis,” selgitas Kliimant. “Rikkumiste ennetamistel on oluliseks märksõnaks koostöö ja riigis viibimise seadusliku aluse kontrollimiseks võib tööandja pöörduda politsei- ja piirivalveameti teeninduste või migratsiooninõustaja poole või võtta ühendust piiri- ja migratsioonijärelevalve talitusega.“