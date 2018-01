Tamsalu-Neeruti maraton sõidetakse Alutagusel

Täna hommikul Alutaguse puhke- ja spordikeskusesse täpsemaid detaile arutama siirdunud maratoni peakorraldaja Vahur Leemets lausus, et sõidetava distantsi pikkus pannakse lõplikult paika reedeks.

"Rada selgub ilmselt alles neljapäevase lumelisa järgi. Kui öösel sajab, siis on lootust, et saab 10 kilomeetri pikkuse raja. Põhidistants on sel juhul 30 kilomeetrit ja lühisõit 10 kilomeetrit," lausus ta.