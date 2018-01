Ida-Virumaal otsitakse kodust eemaldatud vägivallatsejatele elamispinda

Kohalikele omavalitsustele saadetud kirja eesmärk on välja selgitada, kas meie piirkonnas on võimalus rakendada Pärnus läbiviidavat pilootprojekti, selgitas Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall.

Ida prefekt Tarvo Kruup selgitas omavalitsustele saadetud pöördumises, et lähisuhtevägivalla all kannatajal on õigus taotleda vägivallatseja suhtes lähenemiskeeldu. Kuna see protsess võtab aega, võib aga vägivald jätkuda ja võtta raskema pöörde. Üheks alternatiiviks oleks vägivallatseja eraldamine kannatanust ning ta ajutisele munitsipaalelamispinnale või sotsiaalasutusse paigutamine.