Ratas: pensioneid tuleks tõsta 60-70 eurot

"1. aprilli plaaniline pensionitõus on 6,3 protsenti, millega kasvab pension 416 eurolt 442 eurole. Millest aga mina ja ka keskerakond räägib, on see, et tuleks panna 60 kuni 70 eurot juurde, et tuua keskmine vanaduspension suhtelisest vaesusest välja," ütles Ratas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".