Lääne-Virumaal on elu kaotanud neli võsavillemit

Esmaspäevase seisuga on neli hunti tabanud Lääne-Virumaa jahimehed ja kolm Põlvamaa kütid. Harju-, Ida-Viru- ja Tartumaa kütid on tabanud igas maakonnas kaks hunti ning Valgamaa jahimeeste saagiks on langenud üks susi.

Võrumaal on kütitud 11 ning Pärnu- ja Raplamaal kummaski kaheksa hunti, kusjuures Raplamaal lasti kuus looma limiidi järgi ja kaks erilubade alusel. Järvamaal on sel hooajal lastud seitse hunti.

15 kütitud hundil on leitud kärntõbi, seda haigust on tuvastatud nii Viljandi-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Saare- kui ka Järvamaal kütitud hallivatimeestelt.

Eesti Jahimeeste Seltsi teatel on kärntõbi järjest suurem probleem. Kui aastatel 2011-2015 võis kärntõve levikus hundi populatsioonis märgata tsüklilisust, siis 2016. aastast on see olnud kõrge. Ligi 30 protsenti kütitud huntidest olid kärntõve tunnustega, see on läbi aastate kõige kõrgem näitaja.