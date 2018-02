Juhtkiri: kes saab süsti?

Rakvere gümnaasiumis ja põhikoolis on tüdrukute vaktsineerimisest keeldunud suisa pooled vanemad. Kui mõned neist on põhimõttelised kaitsepookimisvastased, siis teisi kummitab teadmatus uue vaktsiini toime ja kõrvaltoimete ees. Tundub, et riik on pool tööd tegemata jätnud, kommunikeerinud vähe, mis vaktsiiniga tegemist. Ning ei piisa pelgalt selgitusest, et süst on vajalik, kuna see aitab vältida rasket haigust.