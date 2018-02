Politsei palub täna liikluses aega võtta

Ta lisas, et kuigi näiteks Harjumaal ja Lõuna-Eestis on hetkel teeolud üsna head, siis tuleb jäiteohu tõttu kõikjal Eestis kiirused alla tuua. "Tänastes oludes on ohtlik suurimat lubatud kiirust taga ajada. Sõitke rahulikult, pikivahet hoides ja möödasõite vältides, sest tee võib olla libe ja nähtavus piiratud," ütles Magnus.

Põhja ja Lääne prefektuuri patrullid on valmis vajadusel liikuma maanteedele liiklust rahustama. "Selleaastased rasked õnnetused on juhtunud asulavälistel teedel, kus piirkiirus on 90 kilomeetrit tunnis," rääkis Marti Magnus. Ta ütles, et kui kellegi kodukandis on teeolud kehvad, siis tuleb sihtkohta jõudmiseks varuda lisaaeg. "Maantee ei ole koht, kus aega saab juurde võita, vaid tuleb arvestada lisaajakuluga."