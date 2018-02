Läbirääkimised lihakombinaadis jooksid liiva

Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski ütles, et tapamaja töötajate palgatõusu soovile vastas juhtkond jätkuvalt väitega, et ettevõtte palgapoliitika on ümberkorraldamisel. “Meie jaoks on tegemist täieliku paigalseisuga,” sõnas Arhangelski.