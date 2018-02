Anne Mere: streigi võimalikku mõju on väga raske hinnata

"Ametlikud läbirääkimised kestsid eelmisel aastal ligi kaks kuud aasta lõpuni ja siis kahjuks me sellele kokkuleppele ei jõudnud. Protsess, mida riiklik lepitaja juhtis, sai siis lõpu teise poole ettepanekul," rääkis Anne Mere.

Tema sõnul korrati täna üle otsused, mida ettevõte eelmisel aastal vastu võttis. "Mis tähendab, et me tõstame kogu ettevõtte palgafondi viie protsendi võrra teisest kvartalist," lisas ta.

Anne Mere ütles, et täna ei ole võimalik öelda, kui palju kellelgi ametikohtade lõikes palk tõuseb, sest üle vaadatakse nii ametikohtade positsioonid palgahierarhias kui ka see, millistest komponentidest see täna koosneb ja millistest võiks edaspidi koosneda.

"Täna oli jutuks ka see, et aprillini on aega ainult kaks kuud, miks ei võiks oodata, kuid sellist mõistmist ei tulnud," lisas lihakombinaadi juht.

"Kahtlemata on väga kahetsusväärne, kui see streik nüüd tuleb. Ettevõttena teeme kõik, et tarned klientidele jätkuksid võimalikult tavapäraselt. Vabandan juba ette kõigi koostööpartnerite ja ka oma töötajaskonna ees, kellele selline ebakindlus võib tuua kaasa küsimärke ja peavalu," ütles Anne Mere.