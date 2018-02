Õppurid valmistavad erametsadesse lindude pesakaste

Pesakastide meisterdamine on käimas veel paljudes koolides. Erametsaliidu üleskutsele projektis osaleda on vastanud 70 kooli üle Eesti. Lääne-Viru koolidest teevad projektis kaasa Rakke kool, Rakvere põhikool, Roela lasteaed-põhikool ja Lehtse kool.

Metsalindudele on plaanis kinkida kokku 10 000 pesakasti, mis juubeliaasta jooksul saavad Eesti metsadesse üles pandud.

Kõigil soovijatel on võimalus projektis kaasa lüüa – selleks tuleks ühendust võtta erametsaliiduga. Lisaks koolidele saavad projektiga liituda asutused, ettevõtted, organisatsioonid, pered ja sõpruskonnad. Täpsem info osalemise kohta on erametsaliidu kodulehel .

Eesti Erametsaliit on erametsaomanikke esindav organisatsioon, mille liikmeteks on 21 metsaühistut. Liikmed aitavad piirkondades ettevõtmist koordineerida. Samuti on projekti kaasatud hulk saetööstuse ja metsamajandamise ettevõtteid.