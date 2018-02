Tamsalu-Neeruti maratoni põhisõidu pikkus on 30 kilomeetrit

Maratoni peakorraldaja Vahur Leemets ütles, et kuna lund lisandus viimaste päevadega umbes viis-kuus sentimeetrit, aga 22 km rada tahaks saada veel lisalund, otsustas korralduskomitee pidada 20. Tamsalu-Neeruti maratoni 10 km pikal ringil. "Põhisõit on 30 kilomeetrit ehk kolm ringi, lühisõit ühel 10-kilomeetrisel ringil," lisas ta.

Suurte kogemustega Leemets tunnistas, et keerukaim on kogu korralduse juures see, et ta ei tunne väga hästi kohalikke olusid. "Õnneks on Alutaguse puhke- ja spordikeskus väga mõnus, kompaktne ja väga heade inimestega mehitatud keskus ning nad on korraldamisel tõsiselt abiks," lausus ta.

Vahur Leemetsa sõnul arutati hooaja eel Estoloppeti sarja koosolekul sedagi, et korraldajad jälgivad teineteise lumeolusid ja võimalusel kaaluvad maratoni üleviimist teise võistluspaika. Samas ei käi suusamaratoni üleviimine ühest piirkonnast teise pelgalt sõrmenipsuga. "Kogu logistika on tunduvalt keerukam, kuna me paikneme teineteisest pea saja kilomeetri kaugusel," lausus Leemets.

Tamsalu-Neeruti maratoni läbiviimisega seotud inimeste hulk ulatub peakorraldaja ütlusel üle poolesaja. "Rajateeninduse inimeste arv on tiimipealiku otsustada, aga eks see on sinna 40 kanti või isegi rohkem," tähendas Vahur Leemets. "Meeskond on suuremalt jaolt ikka meie inimesed. Rajameister on Alutaguselt ning raja tähistamisel ja staadioni ehitamisel on samamoodi abis Alutaguse inimesed."