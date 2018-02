EAS toetas nelja Lääne-Viru arendusprojekti

Neist kaks on turismivaldkonna projektid, üks linnasüdame projekt ning üks keskus-tagamaa ühendus. Kõigi nelja peale eraldab EAS toetust 6,7 miljonit eurot.

Lisaks on osalise rahastusettepaneku saanud veel üks turismivaldkonna projekt, kuid hetkel ei ole veel kinnitust, kas osalise rahastusega on võimalik seda projekti ellu viia või mitte.

Põhifookus Lääne-Viru maakonnas on turismivaldkonna suunal, kus Rakvere vallimägi muutub Rakvere linnaruumi osaks ning moodsaks kontserdipaigaks, uue põneva objektina luuakse Arknasse tervise ja agroturismi teemapark. Nende projektide mõjul oodatakse piirkonda nii sise- kui ka välisturiste. Näiteks Arkna mõisas luuakse avamise järel 20 töökohta ning ollakse valmis vastu võtma umbes 33 000 külastajat aastas.

Rakvere vallimäele kavandatud laululava kompleksi väljaehitamise toetuse suurus on 2 455 650 eurot. Selle abil on kavas rajada vallimäele nüüdisaegne unikaalne esinemispaik ning vabaõhumeelelahutuskeskus ürituste läbiviimiseks.

Arkna Tervise ja Agroturismi Teemapargi rajamise toetus on 1 640 500 eurot. Teemapargist on kavas kujundada rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline reisisihtkoht, kuhu tullakse nautima ruumikat tervise- ja agroturismi teemaparki, kus põimuvad omavahel tervislikkus, agroturism, ajaloolisus, innovatsioon ja tootmine, kultuur ja puhkus. Tutvustatakse Eesti loodust, loodusravi, maaelu ning pärimusi.

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Rakvere ajalooline vanalinna peatänav Pikk tänav tänapäevaseks jalakäijasõbralikuks promenaadiks, mis ühendab moodsat linnakeskust Rakvere peamise vaatamisväärsuse vallimäega. Projekti abil tekib Rakverre aktiivne meelelahutus- ja kaubatänav, mis on atraktiivne nii kohalikule elanikule kui ka linna külalisele ning on oluline tõukejõud kohaliku ettevõtlusmaastiku elavdamisel.