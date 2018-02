Nädala kaja: pendel jõudis teise seina

Nüüd aga võtsin kätte ja toksisin YouTube’i “kiki miki” ja kuulasin. Et asjaga ikka süvitsi minna, lugesin arvustusi Aropi hittloo ja kogu albumi kohta.

Hitiks sai lugu ju õigupoolest jupp aega pärast avalikkuse ette jõudmist. Kui inimesed seda analüüsisid ja avastasid, et oppaa! Tegemist on ju Eesti räpimaastikul täitsa omaette nähtusega, isetu vaatega lapsepõlve. Millegi nii siira ja isiklikuga paljud artistid naljalt välja ei tule.

Oma lugu on meist igaühe sees, aga kõik lood ei tule välja. Ometigi võib neid näha inimeste tegudes, sõnades ja selles, millesse ta usub. Praegu on selline aeg, kus räägitakse palju meestest ja naistest. Meeldib see meile või mitte, pendel on jõudnud sellesse seina, kus on aeg mõelda ja rääkida just neil teemadel.

ETV2 näitas hiljaaegu tõsielulist ajaloodraamat “Süütud”, mis räägib Poola nunnadest 1945. aastal. Pöörates tähelepanu tõigale, millest ajalooõpikud ei räägi, on see hariv vaatamine kõigile. Eriti neile, kes on veendunud, et praegu toimuv on Ameerikamaa feministide pahatahtlik algatus ning naised on ise süüdi, kui pahkluud paljastavad. Ei ole.

Filmi vaatamiseks võiksid aega võtta ka need, kes teemasse süvenemata räuskavad ja hädaldavad, et tulevik on tume, kuna enam ei julge mehed naistega flirtida ning armurõõmude nautimiseks peab sõlmima kirjaliku lepingu.

Asjatu tõmblemine ei muuda midagi paremaks. Mõtleme hoopis, kuidas sellest praegusest olukorrast kõigile maksimum võtta. Naistele, meestele, tütardele ja poegadele. Teame ju tegelikult, mis on õige ja mis vale. Teame, kuidas flirtida ja et küsimus pole naise välimuses, vaid terves mõistuses ja täiskasvanud inimese otsustes.