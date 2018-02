Kersti Loite pälvis Eesti Kultuurkapitali aastapreemia

Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees, kultuuriminister Indrek Saar õnnitles kõiki laureaate ja tõi esile Kultuurkapitali rolli Eesti kultuuri arendamisel. „Tunnustus kuulub kõigile neile, kes on suutnud oma loominguga kinnistada või luua päris uusi tähendusi ja kõnetada suurt hulka inimesi. Tänu teile saame juubeliaastal kindlalt öelda, et Eesti keel ja kultuur on elujõuline, tugev ja arenev,“ ütles kultuuriminister.

Ta meenutas, et Kultuurkapital on Eesti riigist vaid pisut noorem ning selle ligi sajand tagasi kokku lepitud toimimispõhimõtteid pole muudetud. „Kultuurkapital on aidanud ellu viia ühekordseid häid ideid ja andnud hoogu kultuuri loojatele, tänu sellele on rahastatud suursündmuste korraldamist ja märgiliste ehitiste rajamist,“ lisas Saar.