Teedel on paiguti pinnatuisku

Prognoosi järgi püsib pühapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab kerget lund, kuid sajuhulgad on väikesed. Ennelõunal on saju tõenäosus suurem rannikualadel, pärastlõunal levivad sajupilved rohkem ka sisealadele. Tugeva tuule tõttu on pinnatuisku.