Päästeamet sõlmis esimesed suure tuleohutusprojekti kokkulepped

Siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu külastasid esmaspäeval Ida-Virumaal Jõhvi vallas elava Tiina kodu, mis ennetusprojektiga tuleohutuks muudetakse. Tiina kasvatab üksi kolme last ja terviseprobleemide tõttu ei saa teha täiskohaga tööd. Ta on proovinud omal jõul vana maja elektrisüsteemi uuendada, kuid vahendeid napib.

Jõhvi vald saab projektist ligi 14 000 eurot, millele lisandub valla oma panus. Jõhvi vallavanem Aleksei Naumkin ütles, et varasematel aastatel on omavalitsus oma rahaga proovinud probleeme lahendada. "Riigi ja päästeameti projekt annab võimaluse rohkemate abivajajateni jõuda," ütles Naumkin.

Tammearu sõnas, et ohutuskultuur on tänu ennetustööle oluliselt paranenud, kuid Põhjamaade tasemele jõudmiseks on vaja uut tegevust, kuhu on kaasatud nii kohalikud omavalitsused kui ka kogukonnad.