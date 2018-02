Video ja galerii: Rakvere lihakombinaadis algas tähtajatu streik

Rakvere lihakombinaadi fuajees koguti streigi toetuseks allkirju. Samuti oli võimalik allkirjastada ametiühingu liikmeks astumise avaldusi.

Üks streikijatest saabus kohale Anonymouse maskiga. "Mõtlesin, et see mask on mul olemas ja sobib hästi antud olukorras."

Oma nime ei soostunud maskikandja nimetama, kuid ütles, et maskist hoolimata teavad tööandjad, kes ta on, ja mask ei ole sellepärast, et ta kardaks. Streigi peamise põhjusena nimetas mees ikkagi palgasoovi.

Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski ütles, et praegu ei ole veel teada, kui palju inimesi streigis osaleb.

"Streigivad tapamaja töötajad, kuid loodetavasti lisandub neid ka teistest osakondadest," sõnas Arhangelski.

Kella kaheksa ajal eraldati streikijatele ruum, kus nad saavad viibida. Rakvere lihakombinaadi ohutusjuht Lembit Kalda juhatas viis minutit peale kella kaheksat streikijad neile eraldatud ruumi.

Lihakombinaadis oli liikvel tavapärasest rohkem turvatöötajaid, maja ees seisis kaks mehitatud G4S-i turvaautot.

HKScan Estonia juhi Anne Mere sõnul osaleb streigis 23 tapamaja töötajat. Mere ütles, et Rakvere lihakombinaadi enam kui 750 töötajast on see väike osa.

Rakvere lihakombinaadi, sealhulgas tapamaja töötajatega algavad ülehomsest uue palgasüsteemi üle ühised arutelud ettevõtte juhtkonna ja HSKcani Eesti esindajate vahel.

"Palgasüsteem pannakse paika esimese kvartali jooksul ja siis selgub, kas ja kui palju kellegi palgasüsteem muutub," sõnas Mere.

Rakvere lihakombinaadi ohutusjuht Lembit Kalda ütles, et streikijad on kontorihoone saalis ja sisustavad aega kaardimänguga. "Olime valmis ekstsessideks, aga kõik on sujunud väga viisakalt ja rahulikult," nentis Kalda.

Anne Mere ütles, et tema kell 10 algavat piketti vaatama ei lähe, vaid suundub tootmisesse inimesi tänama.

Artjom Arhangelski sõnul on streikijaid ühe võrra rohkem – 24 inimest. "Tapaliini töötajatest streigib 75%," sõnas Arhangelski.

Anne Mere avaldas lootust, et streik ei veni kuigi pikaks. "Mingeid järeleandmisi juhtkond streikijatele ei kavatse teha," lausus Mere, viidates kavandatavale palgasüsteemi ümberkorraldusele.

Kell 10 olid Rakvere lihakombinaadi juurde piketeerima tulnud mitme ametiühingu esindajad. Lippude ja plakatidega olid kohal Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing, Eesti Raudteelaste Ametiühing, Narva Energia ametiühing ning Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit. Piketeerijaid on kokku poolesaja ringis, kantakse plakateid "Üheskoos oleme tugevad" ja "Solidaarsus".

Streikija, kes kandis plakatit kirjaga "Tahan peret kasvatada Eestis", ütles, et see on tema sõnum. "Kõik sõbrad on juba Soomes, ma ei taha sinna minna, miks ma peaksin oma kodumaalt ära minema."

Piketeerivad naised hüüdsid: "Anne Mere, vaata meid!"

Pikett kestab kella 15-ni, piketeerijate jaoks on kohal autobuss, kuhu nad saavad sooja minna, pakutakse ka sooja jooki.

Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatus on teel Rakveresse, et pidada siin oma koosolekut.