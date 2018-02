Anne Mere: Rakvere lihatööstuses jätkub töö tavapäraselt

"Austame töötajate seadusjärgset õigust streikida, samas tuleb meeles pidada, et streik ei ole lahendus. Sellisel kujul töökatkestusel on mõju mitte ainult tootmisele, vaid kogu meie töötajaskonnale, farmeritele, klientidele ning tarbijatele. Soovin tänada südamest kõiki neid töötajaid, kes on kogu selle protsessi vältel olnud kannatlikud ning ka täna toetavad tööandjat, jätkates tööd. On hea meel tõdeda, et nad moodustavad suure enamuse," ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

"Me oleme teinud aasta viimastel kuudel mitmeid olulisi ja rahaliselt suuri otsuseid, mis puudutavad kogu meie töötajaskonda, kaasa arvatud tapaliini töötajaid. Peame mõtlema kõikide oma töötajate rahulolule ning seetõttu ei näe me, et ühe osakonna palgatõus toetaks läbipaistvat ja võrdsetel alustel kujunevat palgasüsteemi," rääkis Mere. Tema sõnul jätkab Rakvere lihatööstus vaatamata streigile tööd ning tehakse kõik, mis võimalik, et tarned klientidele sujuks tõrgeteta.

Detsembri keskpaigani toimusid läbirääkimised Rakvere lihatööstuse tapamaja 25 liinitöötaja töötasu osas. 19. jaanuaril sai HKScan Estonia neid töötajaid esindavalt Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liidult (IMTAL) streigiteate, mille kohaselt algab täna, 6. veebruaril Rakvere lihatööstuses tähtajatu streik.