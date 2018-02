Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ja jää katuselt õigeaegselt eemaldada

Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud ning märgunud lume kaal on tunduvalt suurem värske lumekihi kaalust. Arvestama peab ka hoonele projekteerimisel ette nähtud võimalikku lisakoormust.

Lume ja jää koristamisel tuleb eelnevalt hinnata, kas lume lükkamiseks on katusele minek möödapääsmatu või saab lume ära koristada näiteks redeli või tõstuki abil. Enne katusele minekut tuleb teha kindlaks, kas seal on ette nähtud kohad, kus liikuda, ning vajadusel peab fikseerima kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda, näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust. Katusel liikumisel tuleb kasutada turvavarustust ning end kindlalt konstruktsiooni külge kinnitada. Juhul kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, on soovitatav tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt. Katusele minnes tuleb arvestada ilmaoludega, sest jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.