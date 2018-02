Käre pakane on tulekul

Ilmateenistus annab teada, et neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab lund. Puhub lõunakaare tuul 4–10, rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 6–12, Lõuna-Eestis kuni 15 kraadi, saartel ja kohati rannikul 3 miinuskraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab lund. Puhub lõunakaare tuul 4–10, rannikul puhanguti 14 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Külma on 3–8, kohati 11 kraadi.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2–8 m/s. Külma on 9–14, kohati 18 kraadi, rannikul paiguti 4 miinuskraadi. Päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2–8 m/s. Külma on 3–9 kraadi.