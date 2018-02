Grippi haigestumise kõrgaeg: tosin inimest on surnud

Gripitaoliste haigestumiste arv kasvas eelmisel nädalal 65 protsendi võrra. Grippi haigestumise intensiivsust saab hinnata keskmiseks ning gripilevikut laialdaseks. Haigestumus on jätkuvalt tõusuteel, märkis terviseamet kolmapäeval.

Haigestunute hulgas on enim kuni viieaastaseid lapsi, kuid haigestunute juurdekasv toimub kõikides vanusrühmades.

Hetkel ringlevad Eestis üheaegselt kolm gripiviiruse tüüpi: A-gripiviiruse alatüüp H1N1, B- gripiviirus ja A-gripiviiruse alatüüp H3N2. Endiselt domineerib B-gripiviirus, millega on seotud grippi haigestumine eeskätt Lõuna Eestis.

Terviseametile laekunud andmete põhjal on sel hooajal gripi tõttu intensiivravi vajanud 31 inimest vanuses 47–92 eluaastat, neist 29 kuulusid riskirühmadesse. Gripist tingitud tüsistuste tõttu on surnud 12 inimest. Kõik kuulusid riskirühmadesse, keegi ei olnud vaktsineeritud. Sel hooajal on intensiivraviosakonda sattunud kuus inimest hooldekodudest, neist kolm surid.