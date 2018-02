Video: Rakvere lihakombinaadis streigiti teist päeva

Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski ütles, et streigis osaleb 26 inimest. Tema sõnutsi plaanitakse homme piketti ka Talleggis.

Ettevõtte töötajad nõuavad streigiga tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16 protsendi võrra alates 1. veebruarist 2018 ja lisaks 16 protsenti 1. juulist 2018. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudetaks. Tapamaja töötajate senine netopalk on ligikaudu 750 eurot kuus. See koosneb põhipalgast ja lisatasudest.