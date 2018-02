Korteriühistud kogunevad Rakveresse foorumile

Uus aasta tõi Jaadla ütlusel kaasa uuenenud seaduse ja mitu muudatust korteriühistute tegevuse korraldamises. "Tõstatunud on mitmed praktilised küsimused. Näiteks kuidas leida registrist riigi loodud korteriühistu ning samuti milline on korteriühistu kehtiv nimi, kuna seaduse rakendamisel on tekkinud segadus korteriühistute nimedega," rääkis Andres Jaadla.