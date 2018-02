Virumaa Teataja noolib kujundusauhinda

Kohalike väljaannete olemuslugude kategoorias esitati 26 tööd. Nelja nominendi hulgas on Virumaa Teatajas 11. märtsil ilmunud toimetaja Anu Viita-Neuhausi loo "Sinuga on nüüd p..., EIT!" kujundus, mille autoriks on küljendaja Toomas Erapart.