Erinevalt tavapärasest tulemöllust möödus selleaastane filmigala tagasihoidlikumas ja konservatiivsemas joones.

Teist aastat filmifestivali peakorraldaja rollis olnud Eleriin Miilman rääkis, et tänavune festival oli pühendatud Eestile ja keskendus siinsetele inimestele. "Eestlased on tagasihoidlikud ja vaoshoitud, seega püüdsime ka festivalil hoida seda joont," rääkis Miilman.

Ta meenutas, et mullune festival keskendus loodusele ning rohelusele, misläbi ka terve Rakvere gümnaasiumi vana valge maja üheks oaasiks muudeti.

Filmifestivali finaalüritust sai jälgida otseülekandena nii Postimehest kui Delfi portaalist. Mullu, kui ülekannet teostas vaid Delfi, jälgis suurejoonelist sõud ligemale 1500 inimest, seega olid korraldajad veendunud, et festivali vastu on huvi suur ning sellest peavad saama osa ka need, kes Rakveresse tulla ei jõua.

Tänavune festival purustas aga publikurekordi. Üritust esimest aastat korraldanud Mona-Liis Lipp rääkis, et eelmüügist osteti ära kõik piletid ning kohapealgi oli müük tihe. "Pisut ootamatu oli, et VIP-ala müüdi välja kahe nädalaga, see on väga kiiresti," märkis ta.

Nagu varasematel aastatel, ei teinud kvaliteedis mööndusi ka tänavune festivali finaalüritus. Hästi organiseeritud meeskonnana töötasid nii korraldustiim kui vabatahtlikud, keda Eleriin Miilmani sõnul on alati üsna lihtne leida, sest filmifestival läheb noortele korda.

Miilmani sõnul oldi tänavu õpitud varasematest eksimustest ning sihikindlad neiud töötasid konkreetse plaani alusel. "Koostasime plaani terveks nädalaks. Veendusime, et kõik on finaalürituse eelõhtuks tehtud ning pidu saavad nautida ka meeskond ja vabatahtlikud. Usume, et nii see peakski alati olema," kõneles Miilman.

Ka filmide laekumise osas oli tänavune aasta rekordiline: kui mullu saadeti võistlema 31 filmi, siis tänavu 46. See aga ei olnud juhus, sest sel korral kasutas festivali korraldusmeeskond personaalset lähenemist filmitegijatele ning see töötas. "Kui pöörduda isiklikult, siis ikkagi võetakse võimalusest kinni," avaldas Miilman edu saladuse.

Filmifestivali raames kuulutati välja ka 9. stsenaariumikonkursi parimad. Konkursi korraldaja Jaanus Lekk ütles, et kui mullu laekus võistlusele kaks tööd, siis tänavu tuli neid kuus, millest võib järeldada, et noori kirjutajaid meil jagub. Küll aga nentis Lekk, et mitte ühtegi võistlustööd ei tulnud Rakverest.