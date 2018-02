Projekt "Tööle kaasa!" avab lastele ettevõtete uksed

Kui laps saab tööle kaasa minnes teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb, milline on tema vanema igapäevatöö, ja mõistab, et et iga töö tegija on tähtis, siis tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte, kirjutab ettevõtlikkuse edendamise koostöövõrgustik enda kodulehel.