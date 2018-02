Noored läänevirulased heiskasid Pika Hermanni tornis lipu

Berit Pohlak elab Ulvis ja õpib Põlula kooli 8. klassis. Ta on täpne, põhjalik, viib alustatu alati lõpuni ja on ikka esireas. Berit on naerusuine ja nakatab oma hea tujuga ka kaaslasi. Sportlik tüdruk on esindanud kahel aastal Viru ringkonda Kaitseliidu suusavõistlustel, ta osales ka kodutütarde II olümpiamängudel.

Berit tantsib Rakvere esteetika- ja tantsukoolis, laulab kooli kooris, käib näiteringis. Tal on kodutütre III järk, lisaks on ta sooritanud tantsija ja nobenäpu erikatsed. Beritit on tunnustatud ringkonnavanema ja peavanema tänukirjadega, 2014. aastal hoolsuspaelaga.