Valentinipäev on abiellujate seas üha popim

Rahvastikuregistri andmetel on abielu sõlmimine 14. veebruaril alates sajandivahetusest Eestis kasvav trend. Rakvere linnavalitsuse perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu ütles, et abiellumise kuupäevana ei ole meil valentinipäev eriliselt nõutud ega populaarne. “Küllap siin mängib rolli ka see, et päev jääb külma ja tuulisesse veebruarikuusse, meie Eesti inimene tahab pulmi ikka soojemal ajal pidada,” märkis Pärnasalu.