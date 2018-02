Eesti-Leedu mängule Rakveres on alles 800 piletit

"Traditsiooniliselt on alati mingi hulk kutsutud külalisi, samuti broneerivad pileteid liikmesklubid ja fänniühendused. Leedu poolehoidjaid on umbes sadakond, meie koondist toetav fännirühmitus Jalgpallihaigla on sõltuvalt mängust olnud vähemalt paarisajaliikmeline," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juht Mihkel Uiboleht.

On täiesti võimalik, et Eesti koondis astub Rakvere staadioni jalgpallimurule oma parimas võimalikus rivistuses. Kui võtta aluseks kasvõi Inglise kõrgliiga (Premier League - toim.) mängukalender, kus hooaja lõpp on planeeritud 13. maile, siis võib suure tõenäosusega näha koondisesärgis ka FC Liverpoolis mängivat rahvusmeeskonna kaptenit Ragnar Klavanit. Seda muidugi eeldusel, et mängijat ei kimbuta haigused ega vigastused.

Põhimõtteliselt on sama lugu ka Poola liigas palli taga ajavate koondislaste Konstantin Vassiljevi, Sergei Zenjovi ja Ken Kallastega. Vaid Norra liigas, kus mängivad Brent Lepistu, Joonas Tamm, Taijo Teniste ja Nikita Baranov, kulmineerub võistlushooaeg mõnevõrra hiljem, 27. mail.

"Konks, miks liigahooajad lõppevad varem ära, peitub selles, et tänavu suvel toimub maailmameistrivõistluste finaalturniir ja koondised hakkavad MM-iks valmistuma," märkis Mihkel Uiboleht. "Koosseisu mõttes me kedagi tagasi hoidma ei hakka – kutsutakse parimad mehed. Eesmärk on teha Balti turniiril hea tulemus, ja mis saaks parem olla kui see turniir Eesti juubeliaastal võita."