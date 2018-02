Rodeo võimu ja usaldusega

Usalduse hoidmisest ja kaotamisest kõneleva loo keskmes on konflikt aatemeeste ja pead tõstva uue majanduseliidi vahel, kus peaministril jääb häid valikuid järjest vähemaks. See on avameelselt ja paraja eneseirooniaga jutustatud tänapäevase riigi loomise lugu. Lugu noortest idealistidest, kellest saavad poliitikud.