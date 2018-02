Homme avatakse 1,8 miljonit maksnud Tapa tervisekeskus

Tapa tervisekeskuse ehitas Viru Haiglale riigihankega leitud AS Megaron-E. Uues tervisekeskuses on ruumid neljale perearstile ja kaheksale pereõele, ämmaemandale, hambaarstidele ja eriarstidele.

Samuti on tervisekeskuses ruumid koduõenduse, taastusravi ja apteegi tarvis. Lisaks on seal röntgen ja labor. Tapa tervisekeskus läks maksma 1,8 miljonit eurot, millest 690 000 eurot moodustas Euroopa Liidu toetus.

Viru Haigla AS on Tapa Haigla AS-i õigusjärglane. Ettevõte teenis 2016. aastal 3,4 miljoni euro suuruse käibe juures 160 000 eurot. Ettevõtte omanikud on 15 protsendi ulatuses Soome investorid ja 85 protsendi ulatuses Eesti Näituste AS, Igor Pihela ja Ermo Kosk.