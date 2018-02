Tudengitiim pürgib hullumeelsele seiklusele

Paljude noorte hulgas soovivad Eestit sellele seiklusele esindama minna ka Rakverest pärit tudengid Katria Helena Komp ja Britta-Mai Nõmmik ning Pärnu neiu Anna-Liisa Kärson. Nende tiim kannab nime Avotato.

Et pääseda projekti, mis kannab nime "Can You Make It?", tuleb Avotatol esmalt läbida rahvahääletuse eelvoor, sest sellest edukalt väljunud võistkonnad saadetaksegi seiklema.

Tartu ülikooli esmakursuslane Katria Helena Komp märkis, et on projektil silma peal hoidnud juba mitu aastat, aga kuna see on mõeldud ainult üliõpilastele, varem tal kaasalöömise võimalust polnud. "Sellel aastal tekkis mõte üsna spontaanselt, kui avastasin, et vau, nüüd on kõik kriteeriumid täidetud ja osalemine võimalik," rääkis ta.

Alguses lõõpisid Katria Helena ja Britta-Mai omavahel niisama, et oleks lahe minna, aga kahtlesid samas, kas neil ikka jagub julgust säärast teekonda ette võtta ning kas nad saavad hakkama. Kahetised tunded hinge närimas - proovida või mitte –, ütles lõpuks Britta-Mai rahulikuma loomuga sõbrannale, et nad teevad asja ära.

Kuna tiim peab olema kolmeliikmeline, kuid sinna kuulusid esialgu ainult kaks hulljulget Rakvere tudengit, asuti kolmanda samasuguse veregrupiga kaaslase otsingutele. "Jõudsime lõpuks ühe kursusekaaslase kaudu Anna-Liisani. Uskumatu, aga ta oli kohe nõus projektis osalema. Seda vaatamata asjaolule, et me teineteist üldse ei tundnudki," rääkis Katria Helena Komp. "Järelikult oli siis ajastus ja meeleolu õige, et ta võõra kirja avas ja kohe niimoodi nõustus. Panime mõne päevaga paika kiire plaani, kuidas äge võistlusvideo üles filmida, ja nii meie seiklus alguse saigi."

Rakvere-Pärnu neidude esimene eesmärk ongi koguda piisaval hulgal toetajate hääli, et pääseda Eestit esindama. Selle tarbeks kutsuvad nad kõiki üles neid toetama ja tiimile Avotato kuni 20. veebruarini veebilehe kaudu hääli andma.