Virumaa kirjandusauhinna võitis Vahur Afanasjev

Kirjandusauhinna žüriisse kuuluv Põhjaranniku ajakirjanik Teet Korsten ütles, et neljast nominendist pääsesid teise vooru Afanasjevi romaan ning Rein Raua "Kell ja haamer".

Auhinna otsustas žürii anda Vahur Afanasjevile üksmeelselt. "Seda on väga harva juhtunud, et žürii nii üksmeelne on," lausus Korsten.