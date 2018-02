Eesti Laulu finaalis osaleb kaks Lääne-Virumaalt pärit lauljannat

Žürii otsuse ja publikuhääletuse tulemusel pääses finaali Nika lauluga „Knock Knock”, rahva antud häältega said viiendana finaali Eliis Pärna ja Gerli Padar lauluga „Sky”.

Teisest poolfinaalist jõudsid lisaks neile finaali Frankie Animal lauluga “(Can't Keep Calling) Misty”, Karl-Kristjan & Karl Killing (ft. WATEVA) lauluga „Young” ja Evestus lauluga „Welcome to my world”.