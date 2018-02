Rakvere annab Kroonimärgi neljale vägevale

Rakvere linnapea Marko Torm on valikuga väga rahul. „Esindatud on ettevõtlus, kultuur, sotsiaalvaldkond ja haridus. Neljast Rakvere vägevast kolm on naised. Hindan linnavalitsuse istungil tehtud valikut suurepäraseks.“ Torm lisab, et kõikide kandidaatide esitajateks olid organisatsioonid või eraisikud väljastpoolt linnavalitsust ning arutelu oli pikk ja põhjalik. „Nii nagu sisuliselt elutööpreemiate puhul olema peabki,“ lisab linnapea.