Laevad saavad Soome lahel hakkama jäämurdja abita

Jääd on aga alates 31. jaanuarist murtud Pärnu lahel, kus praegu töötab vedurlaev Protector, mis on seni laevu teenindanud 66 korda. Jäämurdja EVA-316 teenindas laevu jäämurde alguses 31 korda. Kokku on seega jäämurdeteenust osutatud 97 korda. Kütust on sel hooajal jäämurdele Pärnus kulunud 110 000 liitrit.