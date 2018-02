Meie Gerli laulab finaalis teisena ja Nika kolmandana

Nika rääkis, et finaalikoht tuli neile ootamatult, sest laval oli ka teisi väga võimsaid etteasteid. ‟Meie laul on omapärane, see ei ole selline, mis kõigile meeldiks,” rääkis Kundast pärit artist. Finaalsõuks on Nika tiim aga plaaninud väikesi muudatusi, lihvitakse koreograafiat ning esinejate välimust. Nika ja taustatantsijate välimuse on disaininud Taavi Turk. ‟Hetkel me ei mõtle, kas võime võistluse võita ja Eurovisionile jõuda. Võtame kõike rahulikult ja anname endast parima,” lisas Nika. Gerli Padarilt ei õnnestunud artisti kiire graafiku tõttu kommentaari saada.