Vahur Afanasjev: "Väga uhke tunne on!"

“Väga uhke tunne on! On hea meel, et teos on pälvinud lugejate poolehoiu. Paistab, et sai tähelepanuväärne asi valmis kirjutatud,” tõdes Afanasjev, kelle romaan jõudis lugejate ette Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse võitjana.