Kadrina sõdib: umbusaldati ka abivallavanemat

Terve Vald paneb Petrovitsile süüks, et vallajuhina töötades rikkus too korduvalt Kadrina keskkooli toitlustamiseks mõeldud hankelepingut ning tekitas vallale sellega majanduslikku kahju. Abivallavanemana püüdis Petrovits aga varjata tehtud põhjendamatute soodustuste olemasolu.

Erich Petrovits ütles, et esitatud avaldus on sisutühi ning valla arengule see kaasa ei aita. Ta viitas sellele, et kõik dokumendid on alati olnud avalikud. ‟Puhas Kadrina on püüdnud vallajuhtimises koostööd tekitada, aga nagu näeme, teine pool juhindub kättemaksust,” märkis Petrovits.