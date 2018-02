Rakvere lihakombinaadi töötajad lähevad Soome möllama

Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski selgitas, et Soome ametiühingud mõistsid eelmisel nädalal, et HKScani juhtkond ei taha Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajatele streigist hoolimata mingeid järeleandmisi teha ja otsustasid ka ise aktsioonis kaasa lüüa. Kui Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajate nõudmisi ei täideta, siis Arhangelski sõnul võib see mõjutada ka kontserni Soome töötajaid kuni töökaotuseni välja. Mõni aasta tagasi seal juba HKScani üks tehas suleti. “Soomlastele on see teema läinud isiklikuks,” ütles Arhangelski.