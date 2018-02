Peapiiskop kutsub iseseisvuspäeva hommikul kirikukelli helistama

"Rahvad, kes pole kunagi kogenud orjapõlve või on ise kandnud alati ainult vallutajate saapaid, ei tea, mida tunneb vabadusse pääsenud tilluke rahvakild. See on pääsemine pimedusest valgusesse, läppunud lehaga kongist avarale väljale sinitaeva all," ütles Viilma oma läkituses, kus kirjutab vabadusest, mida paljud rahvad ei mõista ega ole Eesti rahva kombel kogenud.