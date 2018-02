Ida-Virumaa haigla soovib palgata Läti arste

"Me ei otsi töötajaid ainult Lätist. Praegu saavad arstid kõikjal töötada. Me ei saa öelda, et me sooviksime palgata günekoloogi või radioloogi Lätist. Kuid meie haigla on valmis vastu võtma kõik neid arste. Kõik sõltub muidugi kogemustest ja arstist endast," ütles haigla juhatuse esimees Tarmo Bakler.