Üleriigiline fotoaktsioon kutsub üles minuti jooksul ümbritsevat jäädvustama

Korraldajad paluvad osalejatel ennast registreerida keskkonnas eestiminut.ee, kuhu saab hiljem pildi üles laadida. Telefonidega foto saatjad saavad endale tõmmata äpi Eesti Minut ja selle kaudu mugavalt osaleda. Kindlasti on vajalik pildi kirjeldus ja asukoha määratlus, et tulevastel ajaloouurijatel oleks teada, kus ja kes on foto teinud. Igal osalejal palutakse saata üks foto. Fotode saatmiseks on aega 10. märtsini.