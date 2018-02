Ettevõtmise eestvedaja, Rakvere reaalgümnaasiumi muusikaõpetaja ja dirigent Elo Üleoja ütles, et “Viljapead kui mõttejada”, millele helilooja Kristo Matson andis viimase lihvi, on vaimustavalt küps ja sisukas teos.

“Et mina olen vaimustuses, on üks asi, aga ka mu elukaaslane, kes armastab muusikat, ütles helisalvestuse esimest varianti kuulates, et see on tõsine teos ja kõlab nagu filmimuusika – pildid jooksevad silam ees,” sõnas Elo Üleoja.